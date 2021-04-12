'Piyasalar amacımızı anladı'

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi tahvil yatırımcılarının Banka'nın tahvil alımlarını hızlandırmadaki amacını anlamış göründüklerini söyledi.

Lagarde, "Bizim tahvil alımlarını hızlandırmamız etkili bir eylemdi ve piyasalar bizim ne yapmak istediğimizi, olumlu finansal şartları nasıl muhafaza edeceğimizi anladılar" diye konuştu.

ECB Başkanı, Euro Bölgesi'nde ekonomik toparlanmanın geciktiğini ancak rayından çıkmadığını da vurguladı.