'Piyasalar enflasyon konusunda iyimser olabilir'

Süddeutsche Zeitung'a konuşan Guindos, "Mart ayından sonra da faiz artırımları olabileceği olasılığını dışlamıyorum. Enflasyona karşı savaş henüz kazanılmış değil. Finansal piyasalar enflasyondaki gelişmeler ve bizim para politikası reaksiyonumuz konusunda fazla iyimser olabilir" dedi.

ECB'nin tek görevinin fiyat istikrarını sağlamak olduğunu belirten Guindos, uygulanan faiz politikasının ilk etkilerinin görülmeye başlandığını da vurguladı.