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Piyasalar Fed toplantısına odaklandı

Bu hafta küresel piyasaların radarında ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısından çıkacak kararlar var. Fed'in varlık alımlarını azaltma planını hızlandırması ve faiz artışı sinyali vermesi bekleniyor.

12.12.2021 - 12:41 |
Piyasalar Fed toplantısına odaklandı

Fed'in 14-15 Aralık'ta gerçekleştireceği toplantı küresel piyasaların bu hafta takip edeceği en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Fed'in varlık alımlarını azaltma planını hızlandırması ve 2022'de faiz artışına başlayacağına yönelik mesaj vermesi bekleniyor.

Fed Başkanı Jerome Powell, 30 Kasım'da gerçekleşen sunumunda aralık toplantısında varlık alımı azaltımını hızlandırmayı görüşeceklerini belirtmişti. Birçok Fed yetkilisi de varlık alımının 2022 yılı Haziran ayı olarak belirlenen tarihten daha erken bitirilmesi gerektiği şeklinde görüş bildirmişti.

Büyüme tahmini düşürülebilir

BloombergHT'de yer alan habere göre Fed bu toplantıda ayrıca çeyrek dönemlik ekonomi, enflasyon ve faiz projeksiyonlarını da açıklayacak. Karar sonrası Başkan Powell basın toplantısı düzenleyecek. Son projeksiyonlar gelecek sene Fed yetkililerinin 1 veya 2 faiz artışı beklediğini göstermişti.

Fed kasımda varlık alımlarının aylık 15 milyar dolar azaltılacağını açıklamıştı.

ING ekonomistleri bu toplantıda varlık alımı azaltımının hızlanacağı tahminini paylaştı. Ekonomistler ayrıca Fed’in bu yıl için büyüme tahminini Omikron endişesiyle düşüreceğini, enflasyon tahminini ise arz sıkıntıları nedeniyle yükselteceğini öngörüyor.

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