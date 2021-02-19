Piyasalar yoğun haber ve veri gündemine odaklandı

Geçen sene nisan ayından bu yana ilk kez bugün sanal ortamda düzenlenecek G7 Liderler Zirvesi gündemin odağında bulunuyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın da katılması beklenen zirvede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ve küresel ekonomin yeniden inşası konularının ele alınması bekleniyor.

Analistler, Kovid-19 salgınında vaka artış hızı yavaşlasa da mutasyon riski ve ekonomilerin toparlanmasına yönelik endişeler nedeniyle liderlerin vereceği mesajların önemine dikkati çekerken, bugünün veri takviminde ise dünya genelinde açıklanacak öncü PMI verilerinin öne çıktığını kaydetti.

Öte yandan bugüne kadar piyasaların yakıtı olarak dikkati çeken ABD'de hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketi ile ilgili dün akşam bir değerlendirme yapan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerine yönelik büyük bir ekonomik destek paketinin geçirilmesinin önemli olduğunu belirterek, "Önümüzdeki birkaç hafta içinde bu paketin yasalaşmasında ilerleme görmeyi umuyoruz." dedi.

Dün ABD'de açıklanan, perakende devi Walmart'ın dördüncü çeyrek karının beklentileri karşılayamaması ve ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısının, tahminlerin aksine artış göstererek 861 bine yükselmesinin ardından New York borsasında satıcılı bir seyir izlendi.

Dow Jones endeksi yüzde 0,38, S&P 500 endeksi yüzde 0,44 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,72 değer kaybetti. Dolar endeksi ise bir önceki günkü kazançlarının neredeyse tamamını geri vererek, yüzde 0,4 azalışla 90,6'ya indi.

Avrupa tarafında, dün yayımlanan Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ocak ayı para politikası toplantısına ilişkin tutanaklarda, Avro Bölgesi’nde enflasyonun hedefinden çok uzakta olduğunun altı çizilerek, güçlü avronun ECB Yönetim Konseyi'ni endişelendirdiği bildirildi.

Tutanaklarda vurgulanan güçlü avro endişelerine karşın dün yükseliş eğiliminde hareket eden avro/dolar paritesi, günü yüzde 0,4 artışla 1,2087'den tamamladı, pay piyasaları ise satıcılı seyretti.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,4, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,16, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,65 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,11 değer kaybetti.

Bugün Japonya'da açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 0,6 gerilemesi ve PMI verisinin imalat sanayisinde 50,6'ya yükselirken, hizmet sektöründe 45,8'e gerilemesinin ardından Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 gerilerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 yükseldi.

Yurt içinde, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklentiler dahilinde politika faizini yüzde 17'de sabit bırakması sonrası pay piyasalarında alıcılı bir seyir izlendi.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,38 değer kazanarak 1.546,41 puana çıktı. Bankacılık hisselerinde devam eden satıcılı seyrin BIST 100 endeksinin yükselişini sınırlaması dikkati çekti. Dün yüzde 1,85 gerileyen bankacılık endeksinin önceki hafta kapanışına göre değer kaybı yüzde 4'ü aştı.

Dün yatay bir seyir izleyerek günü 6,9652'den tamamlayan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,9960 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise G7 liderler zirvesi ile imalat sanayi PMI başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini belirterek, piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesinin de yatırımcıların gündeminde olduğunu kaydetti.

Fitch Ratings'in, Türkiye değerlendirmesinde genel olarak bir değişiklik beklenmemesine karşın not ve görünümün yükseltilebileceğine dair ihtimali dile getiren analistler de bulunuyor. Fitch Ratings, Ağustos 2020'de Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederken, not görünümünü ise "durağan"dan "negatif"e çevirmişti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 ve 1.582 seviyelerinin direnç, 1.525 puanın destek konumunda olduğunu ifade eden analistler, dolar/TL'de ise 6,95-7,05 bandının izleneceğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, 2020 yılı 4. çeyrek uluslararası yatırım pozisyonu

10.00 Türkiye, aralık ayı tarımsal girdi fiyat endeksi

10.00 Almanya, ocak ayı Üretici Fiyat Endeksi

10.00 İngiltere, ocak ayı perakende satışlar

11.30 Almanya, şubat ayı imalat ve hizmet sektörü PMI

12.00 Euro Bölgesi, şubat ayı imalat ve hizmet sektörü PMI

12.30 İngiltere, şubat ayı imalat ve hizmet sektörü PMI

17.45 ABD, şubat ayı imalat ve hizmet sektörü PMI

18.00 ABD, ocak ayı 2. el konut satışları