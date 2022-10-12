'Piyasalarda istikrarsızlık işareti görmüyorum'

CNBC'ye konuşan Yellen, "Bizim finansal piyasalarımızda istikrarsızlık işaretleri görmedim. İyi çalışmaya devam ediyor ve daha sıkı para politikası ortamlarında bazen oluştuğunu gördüğümüz şekilde kaldıraç azaltım işaretleri görmedik" dedi.

Enflasyonun çok yüksek olduğunu, ancak sağlıklı bir iş gücü piyasasını devam ettirirken enflasyonu düşürmenin bir yolu bulunduğunu belirten Yellen, iş gücü piyasasının güçlü olmaya devam etmesinin kendisini çok cesaretlendirdiğini vurguladı.

Yellen hanehalkı bilançolarının güçlü olmaya devam ettiğine de işaret ederken, şirketlerin borç yüklerinin büyük ancak yönetilebilir olduğunu da savundu.