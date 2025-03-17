Piyasalarda 'savaş' endişesi! Altın ve borsada sert yükseliş sonrası rakam verildi

Piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump’ın attığı adımlar tansiyonu yükseltmeye devam ediyor. Donald Trump hafta sonu "orduya Yemen'deki Husi hedeflerini vurma emri verdim" açıklamasını yaptı ve resmen savaş başlatmış oldu. Trump'ın bu açıklamasının ardından ABD savaş uçakları Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda ölülerin olduğu bilgisine ulaşıldı.

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BORSA VE ALTINDA DİKKAT ÇEKEN HAREKET

Altın fiyatları ise geçtiğimiz perşembe gününden bu yana rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Cuma günü ons altın 3 bin doları aşarken, gram altın 3500 liranın üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti.

Özellikle Donald Trump’ın ABD’de Başkanlık koltuğuna oturmasının ardından 2025 itibarıyla altın büyük yükselişlere sahne olmuştu. Peki ABD’nin savaş başlatmasıyla birlikte altında yeni haftada ani yükselişler görülür mü? Gram altında 3500 lira seviyesinin aşılmasının ardından takip edilecek yeni hedef ne?

TRUMP’IN SAVAŞ BAŞLATMASIYLA GÖZLER PİYASALARDA! ANİ HAREKETLER OLUR MU?

Altının yanı sıra yurt içinde yatırımcıların gözü kulağı borsada olmaya devam ediyor. Borsa uzun süredir beklenen çıkışı nihayet yakaladı. Endeks cuma günü 10 bin 840 puan seviyesinden kapandı. Böylece 11 bin puan seviyesi hedefte görüldü. Peki borsadaki yükselişin sebebi ne?

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Borsa ve altına dair çarpıcı tahminlerde bulunan 3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar, milliyet.com.tr’ye şu açıklamaları yaptı: “Husilere yönelik olarak yapılan saldırı yeni değil. Daha önce de İsrail dönem dönem bunu yapmıştı. Ancak arkada kimin olduğu daha da netleşmiş oldu. Bu durum şimdilik piyasalarda ciddi bir oynaklığa sebep olmaz. Ancak İran'a yönelik saldırgan tehditler ve İran'ın cevabı tansiyonu gerebilir.

"ALTINDAKİ YÜKSELİŞİN SEBEBİ NETLEŞMİŞ OLDU’

Altında son günlerde meydana gelen yükselişin de sebebi böylece netleşmiş oldu. Bu durumu önceden bilenlerin yaptığı manipülatif bir hareket. Altının daha fazla yükselebilmesi için Husilerin dışında diğer ülkelerle ilgili de tansiyonun artması gerekiyor. Bu yüzden ons altında şimdilik ani ve agresif bir yükseliş beklemiyoruz. Ancak yukarı sinyallerinin devam etmesi nedeniyle hala boğa piyasasında olduğundan dalgalanarak da olsa yükselişine devam etme potansiyeli var.

GRAM ALTIN İÇİN RAKAM VERİLDİ: ‘TEST ETME POTANSİYELİ VAR’

Gram altın, ons altın ile aynı hareketleri yapıyor. Trend hala yukarı sinyalleri veriyor ve bozulması için 3425 TL seviyesinin altında satıcılı olması lazım. 3460 TL desteğini test etme potansiyeli olmakla birlikte yukarı trend sinyallerinin devam etmesi nedeniyle yükselişin devam etme potansiyelinin sürdüğünü söyleyebiliriz.

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BORSADAKİ YÜKSELİŞİN SEBEBİ NE?

Büyüme verilerinin iyi gelmesi, enflasyon muhasebesinin ara dönemlerde uygulanmaması nedeniyle firmaların daha iyi bilanço ve gelir tablosu açıklama ihtimalinin yüksek olması, uygulanan ekonomi politikasının başarılı görülmeye devam etmesi, uzun vadeli fonların da Türkiye piyasalarına ilgisinin artması daha düşük fiyatlardan satış isteğini törpülüyor. Bu durumda ara kar satışları gelme riski olsa da alımlar sürmektedir.

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‘OLUMSUZ BİR GELİŞME OLMAZSA TEST EDEBİLİR’

Yeni bir olumsuz gelişme olmazsa 11247 puan seviyesini test edebilir. Ancak dolar bazında da baktığımızda 306 dolar seviyesinin hedef olduğunu gözlemliyoruz. Bu dolar kuruna göre yaklaşık 11208 puan seviyelerine denk gelmektedir.”