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Uzmanpara Piyasalardan ECB ve Fed beklentisi
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Piyasalardan ECB ve Fed beklentisi

Piyasalar Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 90 baz puan, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 85 baz puan faiz indirmesini fiyatlıyor.

06.03.2024 - 10:54 | | Foreks Haber
Piyasalardan ECB ve Fed beklentisi

Danske Bank Research analistleri geçtiğimiz hafta zayıflayan ABD ekonomik verilerinin, ECB ve Fed'in 2024 yılında yapması beklenen faiz indirimleri arasında bir yakınlaşmaya yol açtığını belirtiyor.

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Analistler, piyasaların 2024 yılında ECB'nin 90 baz puan, Fed'in ise 85 baz puan faiz indirimi yapmasını fiyatladığını, bunun da Danske'nin her iki merkez bankası için bu yıl beklediği 75 baz puandan biraz daha fazla olduğunu ifade ediyor.

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