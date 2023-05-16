Piyasaların gözü seçim sonuçlarında

Altın fiyatları iki hafta önce gördüğü rekor seviyelerden yönünü aşağı çevirirken, dolar ve borsadaki hareketler ise dikkat çekiyor. Yurt içinde 14 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri piyasaların odağındaydı. Milletvekili seçimleri tamamlanırken, Cumhurbaşkanı seçimleri adayların yüzde 50’den daha az oranda oy almasıyla birlikte ikinci tura kaldı.

İkinci tur Cumhurbaşkanı seçimleri 28 Mayıs tarihinde yapılacak. Peki seçim sürecinde altın, dolar ve borsa yatırımcısı ne yapmalı, piyasalarda yön ne olur? Konuyla ilgili merak edilenleri 3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar, Uzmanpara’ya anlattı. Baydar konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

ALTIN FİYATLARI İKİ HAFTA ÖNCE GÖRDÜĞÜ REKOR SEVİYEDEN GERİLEDİ. PİYASADA YÖN NE OLUR?

“Altınla ilgili yurt dışı gelişmelerine bakarsak Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi aylık %5.8 azalış göstererek son 6 ayın en düşük değeri olan 57.7'ye geriledi.

Bu durum tüketici davranışları açısından önemlidir. Çünkü risk iştahının azaldığı ve daha konservatif davrandığını göstermektedir. Bunun yanında ABD’de borç krizi konusunun hala çözülememesi ve hatta haziran ayı başı ödemelerin bir kısmının yapılamayacağı söylentileri başlamış durumda. Bu veriler yatırımcının altına yönelmesine neden olabilecek dış gelişmeler.

İçeride ise milletvekili seçimi tamamlandı ve Cumhur İttifakı çoğunluğu aldı. Cumhurbaşkanlığı seçimi ise 2. tura kalsa da Recep Tayyip Erdoğan’ın kazanma ihtimali daha fazla görülüyor.

'YATIRIMCI SONUCU BEKLEYECEK’

Ancak yatırımcı sonucu bekleyecektir. Bu veriler ışığında dış piyasa temerrüt krizinin çözülmesi için beklemeye geçerken, iç piyasa da Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunu bekleyecektir. Veriler her ne kadar altının lehine olsa da piyasa izlemede kalabilir o yüzden yatay seyirde yönsüz hareketleri görebiliriz.

'HAZİRANDA YUKARI HAREKETLER GÖRÜLEBİLİR’

Teknik olarak ons altın/dolar grafiği iyice sıkışmış durumda ve yönsüz. Gelişmelere göre hareket edecek gibi görünüyor. Şimdilik veriler hala altının lehine olduğu için yukarı potansiyeli daha fazladır.

Hele bir de beklentiler ışığında ABD Merkez Bankası (Fed) faiz artırmazsa haziran ayında altında önemli yukarı hareketler görülebilir. Gram altında da benzer bir hareket söz konusu olabilir. Ons altının 2000 dolar seviyesini kırmasını şimdilik beklemiyoruz. Gram altının ise kurdan da etkileneceği için dolar/TL hareketi de etkili olacaktır. O yüzden yurt dışına göre daha güçlü durabilir.

ELİNDE ALTIN OLAN VE YATIRIM YAPACAKLARA UYARI

Elinde altını olanın tutması mevcut koşullarda daha mantıklı görünüyor. Olmayanlar ise riski dağıtmak amacıyla alımı düşünebilirler.

Borsa İstanbul'da 2 günlük süreçte aşağı yönlü seyir dikkat çekiyor. Borsadaki düşüşün sebebi nedir? Borsada parası olanlar tasarruflarını nasıl korumalı?

Borsaya gelince seçimden önce zaten 4400 puan seviyelerine gelmişti. Sonra bir gün içerisinde hızla 4850 seviyelerine çıkmıştı. Şimdi o düştüğü seviyelere geri geldi.

BORSADA 4360 PUAN SEVİYESİNE DİKKAT!

Bu dalgalanma Cumhurbaşkanlığı seçimi netleşene kadar devam edebilir. 4360 seviyeleri görüldüğü takdirde tüm orta vade göstergeler yönü aşağı çevireceğinden dikkatli olmak gerekiyor.

Makro veriler 2022 yılı kadar parlak değil. Tok alıcı olmak, kademeli işlem yaparak zarar riskini azaltmak mevcut koşullarda daha mantıklı görünüyor. 4816 puan çok güçlü dirençtir. Yani bu seviyelerde satış baskısı hissedilebilir.

SEÇİM SONRASI DOLARDA YÖN NE OLUR?

Euro/dolar paritesi 1.10’lardan 1.08’lere düştüğü için dolar son günlerde biraz prim yaptı. Çapraz parite etkisiyle de TL hareketine de yansıması doğal.

Ancak her nedense seçim sonrası doların yükseleceği havası yaratılmaya çalışılıyor. Gerek doğal gaz gerek nükleer enerji ve petrol ile ilgili gelişmeler, enerji dış borcunun gelecekte azalacağını gösteriyor.

Bu durum bile doları düşürmeye değer. Bu konuda spekülasyonlara dikkat etmek gerekiyor. Şimdilik Cumhurbaşkanlığı seçimi netleşene kadar sıkışma olabilir.

Ancak siyasi risk tamamen kalkınca aşağı denemeleri bile gelebilir. Çünkü girmek isteyip seçimi bekleyen yabancıların olduğu unutulmamalı.”