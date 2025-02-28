'Politika faizi beklemede kalmalı'

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, gümrük tarifelerinin veya bir ticaret savaşının enflasyonist olabileceğini, iş gücünde bir düşüş olabileceğini ancak Trump yönetimi altındaki politikaların gerçek ayrıntılarına çok fazla bağlı olduğu için merkez bankasının oranları şimdilik olduğu yerde tutması gerektiğini söyledi.

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Harker, yetkililerin politika duruşlarının enflasyonu düşürmeye devam etmesine izin vermeleri gerektiğini söyleyerek, faiz oranlarının şimdilik sabit tutulmasına destek sinyali verdi.

Harker, "Politika faizi, ekonominin geri kalanını olumsuz etkilemeden, ihtiyaç duyduğumuz gibi uzun vadede enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam edecek kadar kısıtlayıcı olmaya devam ediyor" dedi.

Harker, yetkililerin "para politikasının işlemeye devam etmesine izin vermeleri" gerektiğine inanmasının birkaç nedeni olduğunu belirtti. İş gücü piyasasının sağlam bir tempoya oturduğunu ve ekonomik büyümenin olumlu seyrettiğini belirten Harker, "Makro açıdan bakıldığında, şu anda gördüğüm veriler, enflasyonu hedefe geri döndürme konusunda devam eden zorluğa rağmen, iyimser bir ekonomik görünüm sunmamı sağlıyor" dedi.