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Uzmanpara'Politika kısıtlayıcı bölgeyi terk edecek'
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'Politika kısıtlayıcı bölgeyi terk edecek'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi ve Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Olli Rehn, politikanın kısıtlayıcı bölgeyi en geç yaz ortasına kadar terk edeceğini söyledi.

14.01.2025 - 09:35 | | Foreks Haber
'Politika kısıtlayıcı bölgeyi terk edecek'

Olli Rehn, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürmeye devam edeceğini ve önümüzdeki aylarda politika kısıtlamasını sona erdirmesi gerektiğini, ancak etkili bile olmayabilecek ticaret tarifelerinin görünümü gölgelediğini söyledi.

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Rehn, Hong Kong'da düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, "Mevcut ekonomik görünüm ve tepki fonksiyonlarımız ışığında, para politikamızın önümüzdeki aylarda, en geç yaz ortasına kadar kısıtlayıcı bölgeyi terk edeceğini varsayıyorum" dedi.

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