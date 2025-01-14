'Politika kısıtlayıcı bölgeyi terk edecek'

Olli Rehn, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürmeye devam edeceğini ve önümüzdeki aylarda politika kısıtlamasını sona erdirmesi gerektiğini, ancak etkili bile olmayabilecek ticaret tarifelerinin görünümü gölgelediğini söyledi.

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Rehn, Hong Kong'da düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, "Mevcut ekonomik görünüm ve tepki fonksiyonlarımız ışığında, para politikamızın önümüzdeki aylarda, en geç yaz ortasına kadar kısıtlayıcı bölgeyi terk edeceğini varsayıyorum" dedi.