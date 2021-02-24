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24.02.2021 - 13:08 | | DHA

Powell: ABD'nin dijital parada ilk olması gerekmiyor

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD'nin dijital parayı oluşturup kullanıma sunma konusunda dünyada ilk ülke olmak zorunda olmadığını vurguladı.

Powell: ABD'nin dijital parada ilk olması gerekmiyor
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Kongre'deki konuşmasında, Fed'in "dijital dolar" konusunu, politika ve teknik açılardan dikkatle incelemekte olduğunun altını çizen Powell, projenin Fed için yüksek düzeyde önceliği olduğunu ekledi.

The New York Times'a konuşan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen da, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, dijital doların finansal kapasitesinin araştırılmasına ilişkin araştırmaları desteklediğini söyledi.

Yellen, önceki gün de CNBC'nin sorularını yanıtlarken, ABD hükümetinin, düzenleyici sorumluluklara uyduklarından emin olmak için kripto para piyasa kuruluşlarına ilişkin düzenleme yapabileceğini söyledi.

Yellen, "Söz konusu piyasaların yasa dışı işlemler için bir araç olarak kullanılmadığından ve yatırımcı koruması olduğundan emin olmak önemlidir" dedi.

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