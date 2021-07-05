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Powell, Coinbase CEO'su ile görüştü

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın 11 Mayıs'ta Coinbase CEO'su ile görüştüğü açıklandı.

05.07.2021 - 07:07 |
Powell, Coinbase CEO'su ile görüştü

Fed Başkanı Jerome Powell'in Fed'in kendi dijital parasını geliştirmesi gerekip gerekmediği konusunu değerlendiren bir çalışma belgesi hazırlanması planını açıklamadan önce Coinbase CEO'su ile bir araya geldiği açıklandı.

Fed Başkanı Powell'ın aylık görüşme takviminde yer alan bilgiye göre Coinbase CEO'su Brian Armstrong ile görüşme 11 Mayıs'ta gerçekleşti. Powell-Armstrong görüşmesine Temsilciler Meclisi eski başkanlarından Paul Ryan da katıldı. Paul Ryan halihazırda yatırım şirketi Solamere Capital'ın başında bulunuyor.

Powell, 20 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, bir merkez bankası dijital parası geliştirilmesinin gerekip gerekmediğine yönelik bir tartışma belgesini Fed'in bu yaz yayınlayacağını duyurmuştu.

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