Powell faiz artırımı olasılığını dışlamadı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından düzenlenen panelde konuşan Powell, faiz artırım süreciyle ilgili "Uzun bir yol katettik" dedi.

Bu ayki toplantıda faiz artırımlarına ara vermenin bu sürecin ekonomiyi nasıl etkilediğini değerlendirmek yönünde bir hareket olduğuna işaret eden Powell, Fed'in gelecek faiz artırımı konusunda henüz karar vermemiş olsa da üst üste bir hareketi masadan kaldırmadığını ifade etti.

Powell gelecekteki politika eylemlerinin temposu ne olursa olsun enflasyon baskılarını azaltmak için para politikasını sıkılaştırmakla "komitenin yapılacak daha çok iş olduğuna açıkça inandığını" belirtti.

Powell enflasyonun 2025 yılına kadar Fed'in yüzde 2 hedefine geri döneceğini henüz görmediğini, ancak keskin bir düşüş olursa Fed'in politikayı daha uzun süre kısıtlayıcı tutması gerekmeyebileceğini söyledi.

Powell, "Fiyat istikrarını eski haline getirmek için yapmamız gerekenleri yapacağız" dedi.

Fed, 15 ay süren parasal sıkılaşmanın ardından 14 Haziran’da yaptığı son toplantısında politika faizini yüzde 5-5,25 bandında sabit tutma kararı aldı.

Fed'in bir sonraki toplantısı 25-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Fed'in Temmuz toplantısından sonra eylül, kasım ve aralık olmak üzede 3 toplantısı daha bulunuyor.