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Powell'dan 'dijital dolar' açıklaması

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell sanal olarak katıldığı bir zirvede dijital doların kişisel gizliliği garanti altına alması gerektiğini belirtti.

23.03.2022 - 16:11 |
Powell'dan 'dijital dolar' açıklaması

Fed Başkanı Jerome Powell, BIS İnovasyon Zirvesi'nde yaptığı konuşmada dijital paralara karşı regülasyonların yetersiz olduğunu söyledi. Powell dijital para birimlerine ilişkin yeni kurallar, yasalar ve yeni bir çerçeve oluşturulması gerektiğini kaydetti.

Powell merkez bankası dijital para biriminin kullanıcıların gizliliğini garantiye alması gerektiğini belirterek "Ancak kara para aklamanın önüne geçmek için kimlik bilgileri de teyit edilir olmalı" diye konuştu.

BloombergHT'de yer alan habere göre kripto paraların gayrimeşru işlerde kullanımının önüne geçilmesi gerektiğini kaydeden Powell, ayrıca dijital varlıkların geleneksel piyasalara da etki edebileceğini ifade etti.

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