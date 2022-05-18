Powell'dan enflasyon ve faiz mesajı

Fed Başkanı Jerome Powell, Ukrayna krizinin emtia fiyatlarını yukarı itmeye devam ettiğini ve bu krizin ne kadar süreceğini Fed'in bilmediğini söyledi.

Ukrayna'da devam eden savaşın etkilerinin beklenenden uzun sürebileceğini belirten Powell, bu belirsizliğin enflasyonu yüzde 2 hedefine getirmeyi zorlaştıracağını da vurguladı.

Wall Street Journal'a konuşan Powell, Fed'in faizleri enflasyonda yükselişi bitirmek için gereken yere kadar yükselteceğini ifade etti. Powell yüksek enflasyonun ekonominin temellerini tehdit ettiğini belirtti.

Powell, "Fiyat istikrarını başarmak, fiyat istikrarını yeniden tesis etmek tartışılmaz bir ihtiyaç. Bu yapmamız gereken bir şey, çünkü ekonomi fiyat istikrarı olmadan ne işçiler ne de işletmeler için çalışır" diye konuştu.

Enflasyonu kontrol altına almanın yavaş ekonomik büyüme veya daha yüksek işsizlik gibi sıkıntılara neden olabileceğini bildiklerini ifade eden Powell, ancak bir yumuşak inişi, ekonomiyi tam bir resesyona sokmamayı başarmak için Fed'in araçları olduğunu vurguladı.

Fed'in enflasyon aşağı gelene kadar faiz artırımlarına devam edeceğini belirten Powell, ancak Fed yetkililerinin faizlerde nötr pozisyonun nerede olduğundan emin olmadığı uyarısında da bulundu.