Powell'dan faiz artışı mesajı

Powell bugün Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde yapacağı sunumu basın ile paylaştı.

Sunumda, "FOMC'nin neredeyse tüm katılımcıları faiz oranlarının yıl sonuna kadar biraz daha artırılmasının uygun olacağını düşünüyor. Ancak geçen haftaki toplantıda ne kadar ileri ve hızlı hareket ettiğimizi göz önünde bulundurarak komitenin ek bilgileri ve bunun para politikası üzerindeki etkilerini değerlendirmesine izin vermek için hedef aralığı sabit tutmanın ihtiyatlı olacağına karar verdik" dedi.

Powell, Meclis Mali Hizmetler Komitesi için hazırladığı ekonomik görünüm raporunda 14 Haziran'da FOMC toplantısı sonrasında basın toplantısında yaptığı yorumların neredeyse aynısını tekrarladı.

Enflasyonu yeniden yüzde 2 hedefine düşürme mücadelesinin "uzun bir yolunun olduğunu" belirten Powell, "Enflasyon, geçen yılın ortasından bu yana biraz düşmüş durumda" dedi ve Fed'in tercih ettiği enflasyon ölçütünün geçen yılki yaklaşık yüzde 7 seviyesinden nisan ayı itibarıyla yüzde 4,4'e kadar büyük ölçüde düştüğünü belirtti.

"Enflasyon baskıları hala yüksek seyrediyor ve enflasyonu %2'ye geri getirme süreci uzun bir yol katetmesi gerekiyor" ifadelerini kullanan Powell, "Meslektaşlarım ve ben yüksek enflasyonun neden olduğu zorlukları anlıyoruz ve enflasyonu %2 hedefimize geri getirmeye kararlıyız" dedi.

Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi toplantısı ABD'de yerel saatle 10.00'da (Türkiye saati ile 17.00'de) başlayacak. Powell perşembe günü aynı saatte Senato Bankacılık Komitesi oturumunda yer alacak.