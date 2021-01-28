Powell'dan istihdam ve enflasyon vurgusu

Powell, Fed'in politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutmasının ardından, video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

Faiz oranlarını sıfıra yakın tuttuklarını ve yüklü varlık alımını devam ettirme kararı aldıklarını aktaran Powell, bu önlemelerin, faiz oranları ve bilançoya ilişkin güçlü sözlü yönlendirmeyle birlikte, para politikasının toparlanma tamamlanana kadar ekonomiye destek olmaya devam etmesini sağlayacağını söyledi.

Powell, son aylarda Kovid-19 vakalarındaki artışının milyonlarca Amerikalı için zorluğa neden olduğunu, ekonomik faaliyet ve istihdam üzerinde baskı yarattığını belirterek, "Geçen yaz ekonomik faaliyette yaşanan keskin toparlanmanın ardından, vakaların yeniden artması ve daha fazla sosyal mesafe önlemlerinden en olumsuz etkilenen sektörlerde yoğunlaşan zayıflıkla son aylarda toparlanma hızı yavaşladı." dedi.

"Yeterli aşılama normal faaliyete dönmemizi sağlayacaktır"

Geçen bahardan bu yana ekonomik faaliyetteki genel toparlanmanın kısmen federal destek ödemeleri ve genişletilmiş işsizlik yardımlarından kaynaklandığına işaret eden Powell, son olarak geçirilen ekonomik destek paketinin de ilave destek sağlayacağını dile getirdi.

Powell, "Genel olarak ekonomik faaliyet salgın öncesi seviyesinin altında kalıyor ve önündeki yol oldukça belirsiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonominin altüst olmasının birçok yaşamı olumsuz etkilediğini ve gelecek hakkında büyük bir belirsizlik yarattığını belirten Powell, salgının enflasyon üzerinde de önemli bir iz bıraktığını ve enflasyonun yıllık bazda uzun vadeli yüzde 2 hedefinin altında kaldığını aktardı.

Powell, "Şu anda karşı karşıya olduğumuz zorlukları hafife almamak gerekirken bazı gelişmeler bu yılın ilerleyen dönemlerinde daha iyi bir görünüme işaret ediyor. Yeterli aşılama, salgını geride bırakmamızı ve daha normal ekonomik faaliyetlere dönmemizi sağlayacaktır." diye konuştu.

"Ekonominin hedeflerine ulaşmasının önünde uzun bir yol var"

Mali politika desteğinin kalıcı hasarı sınırlayacağını vurgulayan Powell, ekonominin beklenenden daha dirençli olduğunu kanıtladığını ifade etti.

Powell, para politikasının toparlanmanın desteklenmesinde önemli bir rol oynadığını ve oynamaya devam edeceğini belirterek "İstihdam ve enflasyon hedefleri sağlanana kadar para politikasının destekleyici duruşunun sürmesini bekliyoruz." dedi.

Ekonominin istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşmasının önünde uzun bir yol olduğuna işaret eden Powell, "Önemli bir ilerleme elde edilmesi muhtemelen biraz zaman alacaktır." diye konuştu.

Powell, varlık fiyatlarındaki yükselişe de değinerek mali politika ve aşılamaya yönelik beklentinin son aylardaki yükselişte etkili olduğunu, varlık fiyatlarıyla para politikası arasından düşünüldüğü kadar yakın bir ilişki olmadığını aktardı.

Varlık alımlarının azaltılması noktasına gelindiğinde öncesinde iyi bir iletişim kuracaklarına dikkati çeken Powell, ancak bunları konuşmak için çok erken olduğunu ifade etti.