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Powell'dan 'sıkılaştırma' mesajı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in para politikasını sıkılaştırmaya hazır olduğunu, salgın döneminde ekonominin desteklenmesi için atılan adımları geride bırakmanın ve daha normal bir para politikasına dönmenin zamanının geldiğini söyledi.

12.01.2022 - 08:17 |
Powell'dan 'sıkılaştırma' mesajı

İkinci kez Fed Başkanı olarak atanmak üzere ABD Başkanı Joe Biden tarafından aday gösterilmesinin değerlendirildiği Senato Bankacılık Komitesi toplantısında konuşan Powell, "Enflasyon hedefimizin çok üzerinde seyrediyor. Ekonominin uygulamakta olduğumuz destekleyici politikalara artık ihtiyacı yok" dedi.

Fed'in şimdi tam istihdamdan biraz daha fazla yüksek enflasyona odaklanması gerektiğini aktaran Powell, "Enflasyon şu anda politika yapıcıların daha fazla dikkat göstermelerini gerektiriyor. Enflasyon Amerikalı aileler üzerinde yük yaratıyor. Fiyat istikrarını başarmamız gerekiyor. Bunu başaracağımızdan eminim. Bunu yapmak için faizleri daha fazla artırmamız gerekiyorsa artırırız" diye konuştu.

ABD'de istihdamın koronavirüs salgınından aldığı darbeden hızlı şekilde toparlanmakta olduğunu da anlatan Powell, Fed'in kriz sırasında ortaya koyduğu para politikası desteğinin bir kısmını geri çekmeye başlamasının istihdam piyasasında zayıflık yaratmayacağını savundu.

"Şimdi bizim için bu acil pandemi tedbirlerinden daha normal bir seviyeye doğru uzaklaşmaya başlamanın zamanı" ifadelerini kullanan Powell, "Bu gerçekten istihdam piyasası üzerinde negatif etki yapmayacak" dedi.

Powell, Komisyon'daki konuşmasında Fed'in 9 trilyon dolara yaklaşan bilançosunu önceki sıkılaştırmadan daha yakın zamanda ve daha hızlı şekilde azaltmaya başlayacağını da belirtirken, bu konuda nihai kararın henüz verilmediğini de vurguladı.

"Ekonomi, varlık alımlarını bitirdiğimiz son seferden tamamen farklı bir yerde" ifadelerini kullanan Powell, "Varlık alımlarını durdurma ve azaltmaya başlama arasındaki dönem daha kısa olacak ve aynı zamanda bilanço çok daha büyük, bu nedenle azaltım daha hızlı olacak" diye konuştu.

Powel, politika yapıcıların bu konuda izlenecek yaklaşımı hala tartıştıklarını ve bu tür kararları almanın iki, üç veya dört toplantı sürebileceğini de belirtti.

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