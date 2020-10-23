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23.10.2020 - 08:24 | | DHA

Putin'den petrol açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun uygulamakta olduğu petrol üretim kısıntısı süresinin uzatılabileceğini söyledi.

Putin'den petrol açıklaması
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Valdai Tartışmalar Kulübü'nün yıllık toplantısında konuşan Putin, "Bu aşamada, hiçbir şeyi değiştirmemize gerek olmadığına inanıyoruz; ancak, mevcut üretim kısıtlamalarını sürdürebileceğimizi ve daha önce yapmayı düşündüğümüz kadar kısa sürede kaldırmayacağımızı da göz ardı etmiyoruz" dedi ve ekledi:

"Ve hatta, gerekirse de, üretim kısıntısının artırmasını da kabul edebiliriz."

Rusya Devlet Başkanı ayrıca, ABD ve Suudi Arabistan ile birlikte, petrol piyasalarına ilişkin kalıcı görüşmeleri sürdürdüklerini de ekledi.

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