Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaReel efektif döviz kuru endeksi arttı
HaberlerUzmanparaReel efektif döviz kuru endeksi arttı

Reel efektif döviz kuru endeksi arttı

Reel efektif döviz kuru endeksi, Ekim 2024'te TÜFE bazında 1,96 puan artarak 64,82'ye yükseldi.

05.11.2024 - 16:12 | | AA
Reel efektif döviz kuru endeksi arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 1,96 puan artışla 64,82 oldu. Endeks, Eylül 2024'te 62,86 düzeyindeydi.

Haberin Devamı

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 1,81 puan artışla 91,81'den 93,62'ye çıktı. Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 8,56 puan, Yİ-ÜFE bazında da 4,20 puan arttı.

Bakan Kurum paylaştı! Yeni evine kavuşan Hatice Kübra: Devlet kocaman bir şehir üretti

Bakan Kurum paylaştı! Yeni evine kavuşan Hatice Kübra: Devlet kocaman bir şehir üretti

Son dakika: İsrail'de taşlar yerinden oynadı! Netanyahu Galant'ı resmen kovdu

Son dakika: İsrail'de taşlar yerinden oynadı! Netanyahu Galant'ı resmen kovdu