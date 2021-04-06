Reel efektif döviz kuru endeksi düştü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında martta bir önceki aya kıyasla 3,74 puan azalarak 65,71'e indi. Endeks, Şubat 2021'de 69,45 düzeyinde bulunuyordu.

Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de aynı dönemde 1,75 puan azalarak 81,91'den 80,16'ya indi.

Türk lirasının değeri, martta 2020'nin aynı ayına göre TÜFE bazında 7,25 puan azaldı, Yİ-ÜFE bazında ise 0,09 puan arttı.