Reel efektif döviz kuru endeksi düştü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında nisanda bir önceki aya kıyasla 3,28 puan azalarak 62,29'a indi. Endeks, martta 65,57 düzeyinde bulunuyordu.

Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de aynı dönemde 1,42 puan azalarak 79,44'ten 78,02'ye indi.

Türk lirasının değeri, nisanda 2020'nin aynı ayına göre TÜFE bazında 6,92 puan azaldı, Yİ-ÜFE bazında ise 0,18 puan arttı.