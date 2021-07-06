Geri Dön
UzmanparaReel efektif döviz kuru endeksi geriledi
HaberlerUzmanpara Haberleri Reel efektif döviz kuru endeksi geriledi

Reel efektif döviz kuru endeksi geriledi

Reel efektif döviz kuru endeksi, haziranda TÜFE bazında 0,67 puan azalarak 59,77'e indi.

06.07.2021 - 14:46 | | AA
Reel efektif döviz kuru endeksi geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında haziranda bir önceki aya kıyasla 0,67 puan azalarak 59,77'e indi. Endeks, mayısta 60,44 düzeyinde bulunuyordu.

Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de aynı dönemde 0,19 puan artarak 75,70'ten 75,89'a yükseldi.

Türk lirasının değeri, haziranda 2020'nin aynı ayına göre TÜFE bazında 9,42 puan, Yİ-ÜFE bazında ise 1,65 puan azaldı.

    GÜNCEL HABERLER

    Bakan Koca illeri tek tek açıkladı! Büyük sevinç yaşandı

    Bakan Koca illeri tek tek açıkladı! Büyük sevinç yaşandı

    ABD'de son durum! Koronavirüs can kayıpları 605 bin 567'ye yükseldi

    ABD'de son durum! Koronavirüs can kayıpları 605 bin 567'ye yükseldi

    New York borsası karışık seyirle açıldı

    New York borsası karışık seyirle açıldı

    Miami'de çöken binada ölü sayısı artıyor!

    Miami'de çöken binada ölü sayısı artıyor!

    Başı pencerenin demir parmaklığına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

    Başı pencerenin demir parmaklığına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bakan Koca illeri tek tek açıkladı! Büyük sevinç yaşandı

    Bakan Koca illeri tek tek açıkladı! Büyük sevinç yaşandı

    Sıradaki Haber
    Emekli ve memur zamları belli oldu

    Emekli ve memur zamları belli oldu

    Sıradaki Haber
    Tüm önlemleri kaldırmaya hazırlanıyor

    Tüm önlemleri kaldırmaya hazırlanıyor

    Sıradaki Haber
    Başı pencerenin demir parmaklığına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

    Başı pencerenin demir parmaklığına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

    Sıradaki Haber