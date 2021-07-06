Reel efektif döviz kuru endeksi geriledi
Reel efektif döviz kuru endeksi, haziranda TÜFE bazında 0,67 puan azalarak 59,77'e indi.
06.07.2021 - 14:46 | | AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında haziranda bir önceki aya kıyasla 0,67 puan azalarak 59,77'e indi. Endeks, mayısta 60,44 düzeyinde bulunuyordu.
Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de aynı dönemde 0,19 puan artarak 75,70'ten 75,89'a yükseldi.
Türk lirasının değeri, haziranda 2020'nin aynı ayına göre TÜFE bazında 9,42 puan, Yİ-ÜFE bazında ise 1,65 puan azaldı.