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Reel efektif döviz kuru endeksi geriledi

Reel efektif döviz kuru endeksi, Nisan 2025'te TÜFE bazında 1,55 puan azalarak 72,12'ye geriledi.

06.05.2025 - 15:22 | | AA
Reel efektif döviz kuru endeksi geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 1,55 puan azalarak 72,12 oldu.

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Endeks, Mart 2025'te 73,67 düzeyindeydi.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 2,34 puan düşüşle 95,56'dan 93,22'ye geriledi.

Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı dönemine göre TÜFE bazında 7,52 puan artarken, Yİ-ÜFE bazında 0,17 puan azaldı.

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