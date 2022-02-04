Reel efektif döviz kuru endeksi yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan verilere göre reel efektif döviz kuru endeksi, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) bazında 52,89 puan olarak belirlendi.

TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi aralık ayında 47,82 puandan 47,90 puana revize edildi. Aralık ayında gerçekleşen rakam tarihi dip seviyeyi oluşturuyor.

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru endeksi ocak ayında 72,38 puan oldu. Bir önceki ayın endeksi 67,69 puandan 66,09 puana revize edildi.

Gelişmekte olan ülkeler bazlı reel efektif döviz kuru endeksi 39,11 puandan 43,47 puana, gelişmiş ülkeler bazlı reel efektif döviz kuru endeksi 54,48 puandan 59,82 puana geldi.

Nominal efektif döviz kuru endeksi Türkiye’nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre Türk lirasının ağırlıklı ortalama değeri olarak hesaplanıyor.

Reel efektif döviz kurunun artışı Türk lirasının değer kazandığını, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının arttığını gösteriyor.