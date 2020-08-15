15.08.2020 - 10:20 | | AA
Resmi Gazete'de yayımlandı! 27 firmanın sözleşmesi feshedildi
Türk Standardları Enstitüsünce (TSE) 27 firmanın sözleşmeleri çeşitli nedenlerle feshedildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 17 firmanın yıllık vize yaptırmaması, 6 firmanın talimata aykırılık, 2 firmanın kendi isteği, 2 firmanın da üretim yerini değiştirmesi nedeniyle hizmet yeterlilik belgesi kullanma hakkı veren sözleşmeleri TSE tarafından iptal edildi.
Bu firmalar, "hizmet yeterlilik belgeli" faaliyet gösteremeyecek, aksine davranış durumunda haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturma başlatılacak.
İletişim Başkanı Altun'dan ABD Başkan Adayı Biden'ın açıklamalarına tepkiİletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın açıklamalarına ilişkin, "Türkiye, demokratik siyasi atmosferin bu tip sorumsuz beyanatlarla bozulmasına müsade etmeyecek, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde mücadelesine devam edecektir." ifadesini kullandı.