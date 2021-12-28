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Resmi rezerv varlıkları arttı

Resmi rezerv varlıkları kasım ayında 125,6 milyar dolar oldu.

28.12.2021 - 10:05 |
Resmi rezerv varlıkları arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 1,3 artarak 125,6 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 2,8 artarak 78,5 milyar ABD doları, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 1 azalarak 39,3 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 17,6 artarak 30,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu tutarın yaklaşık 24,5 milyar ABD doları anapara, 5,6 milyar ABD doları faizden oluşmaktadır. Ayrıca, Merkez Bankası’nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 60,6 milyar ABD doları olup, söz konusu tutarın 27,3 milyar ABD doları bir ay vadelidir.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluşmaktadır. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 5,4 artarak 56,1 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir."

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