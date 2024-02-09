Richmond Fed Başkanı'ndan faiz indirimi mesajı

New York Ekonomi Kulübü'nde düzenlenen bir etkinlikte konuşan Barkin, "Kimse enflasyonun yeniden ortaya çıkmasını istemiyor. Güçlü talep ve tarihsel olarak güçlü bir iş gücü piyasası göz önüne alındığında, faiz oranlarını düşürme sürecine başlamadan önce bu güveni inşa etmek için zamanımız var" dedi.

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Barkin son verilerin "dikkat çekici" olduğunu kabul etmekle birlikte yavaşlayan enflasyonun "genişleyen ve sürdürülebilir" olduğuna dair daha fazla inanç aradığını söyledi.