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Rosneft, Alman rafinerisindeki payını artırdı

Rus petrol şirketi Rosneft, Shell'in Almanya'daki PCK Schwedt rafinerisindeki payını yüzde 91,67'ye yükselttiğini açıkladı.

17.11.2021 - 14:26 | | AA
Rosneft, Alman rafinerisindeki payını artırdı

Rosneft'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, PCK Schwedt'te hisse artırımına yönelik hakkını kullanma kararı aldı. Buna göre, Rosneft, PCK Schwedt'in yüzde 37,5'lik hissesini daha alarak rafinerideki toplam payını yüzde 91,67'ye çıkardı.

Söz konusu rafineride Rosneft'in yanı sıra İtalyan Eni şirketinin yüzde 8,33'lük payı bulunuyor.

Almanya'nın Brandenburg bölgesinde bulunan PCK Schwedt rafinerisi, yıllık 11,6 milyon ton kapasiteye sahip.

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