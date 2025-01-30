Rus bankalarından 2024'te rekor kar

Rusya Merkez Bankası tarafından yayımlanan raporda, Rus bankacılık sektörüne dair 2024 değerlendirmelerine yer verildi.

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Rus bankalarının kurumsal kredi portföyünün önceki yıla göre yüzde 17,9 artarak 87,8 trilyon rubleye çıktığına işaret edilen raporda, rublenin belirli dönemlerde değer kaybetmesinin bankalar için "tek seferlik" olumlu katkı sağladığı belirtildi.

Ülkedeki bankaların geçen yıl 3,8 trilyon ruble rekor net kar elde ettiği bilgisine yer verilen raporda, mevduatların da yüzde 26,1 artarak 57,5 trilyon ruble ile yine rekor seviyeye çıktığı kaydedildi.

Raporda, mevduatlardaki artışın ana nedenlerinin nüfustaki gelir seviyesinin artması ve yüksek mevduat oranları olduğuna işaret edildi.

Rus bankalarının net karı, 2022'de yaptırımların etkisiyle bir önceki yıla göre 2,4 trilyon rubleden 202 milyar rubleye düşmüş, 2023'te ise 3,3 trilyon rubleye çıkmıştı.