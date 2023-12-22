Rus bankalarının karı 2,9 milyar dolar oldu

Rusya Merkez Bankası perşembe günü yaptığı açıklamada Rus bankalarının kasım ayında 268 milyar ruble (2,92 milyar dolar) net kar elde ettiğini ve bunun bir önceki aya benzer bir getiri olduğunu bildirdi.

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Rusya MB'ye göre bankalar bu yıl şimdiden 3,2 trilyon ruble kar elde etti.

Banka, kurumsal kredi büyümesinin kasım ayında biraz yavaşladığını, ancak aralık ayında daha belirgin bir yavaşlama beklediğini söyledi.