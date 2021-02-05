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05.02.2021 - 14:39 | | AA

Rus devine 2 milyar dolar ceza

Rusya'da mahkeme, ülkenin kuzeyinde petrol sızıntısına neden olduğu gerekçesiyle Nornikel şirketine 146 milyar ruble (yaklaşık 2 milyar dolar) ceza verdi.

Rus devine 2 milyar dolar ceza
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Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesindeki mahkemede görülen davada Nornikel şirketi, ülkenin Norilsk şehrinde bir tesiste meydana gelen arıza sonucu 21 bin ton petrolün civardaki nehirlere sızması nedeniyle suçlu bulundu.

Mahkeme, şirketin söz konusu çevre felaketi nedeniyle 146 milyar ruble ceza ödemesine hükmetti.

Kararın açıklanmasının ardından Nornikel'in hisseleri Moskova Borsası'nda yüzde 1 değer kaybetti.

Mayıs 2020'de Kuzey Kutbu'na yakın Norilsk'te bulunan termal enerji santralinin deposunda yaşanan arıza nedeniyle binlerce ton petrol bölgedeki su kaynaklarına sızmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sızıntının ardından bölgede acil durum ilan etmişti.

Nornikel şirketinin sahibi Vladimir Potanin, yaklaşık 25 milyar dolarlık servetiyle Rusya'nın en zengin iş insanı konumunda bulunuyor.

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