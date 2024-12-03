'Rus ekonomisinde kayda değer soğuma yok'

Zabotkin, Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus ekonomisindeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Rusya Merkez Bankası’nın yıl sonu için yüzde 8 ila 8,5 enflasyon beklediğini anımsatan Zabotkin, “(Yıl sonu enflasyon oranı) Üst sınıra yakın veya üstünde gerçekleşecek gibi görünüyor.” ifadesini kullandı.

Enflasyonda yavaşlama sürecine girilmediğine işaret eden Zabotkin, “Rus ekonomisinde kayda değer bir soğuma şimdilik yok, dördüncü çeyrekte de büyüme korunuyor. Ancak büyüme ilk üç çeyreğe kıyasla daha mütevazı kalacak.” diye konuştu.

Rusya Merkez Bankası, politika faizini son olarak 25 Ekim'de 200 baz puan artışla yüzde 21'e çıkararak, tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseltmişti.

Analistler, bankanın 20 Aralık’ta gerçekleştireceği toplantıda tekrar faiz artışına gidebileceği değerlendirmesinde bulunuyor.