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22.01.2021 - 14:47 | | AA

Rus piyasaları düşüşte

Rus rublesi ve borsası, petrol fiyatlarındaki gerileme ve ABD’deki yeni yönetimin Rusya’ya yönelik yaptırım uygulama risklerinin artmasıyla haftanın son gününde düşüşe geçti.

Rus piyasaları düşüşte
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Brent petrolün varil fiyatının 55 doların altına inmesiyle, dolar/ruble paritesi yüzde 1,5 artarak 74,9 seviyesine, avro/ruble paritesi de yüzde 1,5 yükselişle 91,2'ye çıktı.

Moskova Borsası (MICEX), günün ilk yarısında yüzde 1,6 değer kaybederek 3.368 puana, RTS endeksi de yüzde 3'ün üzerinde azalarak 1.417 puana geriledi.

Analistler, petrol fiyatlarındaki düşüşün yanı sıra, ABD’de göreve gelen yeni yönetimin Rusya’ya yönelik yaptırım uygulama risklerinin artmasının Rus piyasalarında endişeye sebep olduğunu belirterek, konuyla ilgili haber akışının fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

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