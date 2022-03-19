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Rus varlıkları Ukrayna için kullanılacak

Avrupa Birliği (AB) yetkililerinin yaptırımlar sonucunda Rus oligarklarına ait el konulan varlıkları Ukrayna için kullanmayı değerlendirdiği belirtildi.

19.03.2022 - 12:22 |
Rus varlıkları Ukrayna için kullanılacak

Avrupa Birliği yetkilileri Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatı dolayısıyla yaptırım uygulanan Rus oligarkların el konulan varlıklarını Ukrayna'nın savaş yaralarını sarmada kullanmayı değerlendiriyor.

Bloomberg'e konuşan konuyla ilgili üç kaynağın verdiği bilgiye göre söz konusu tasarı henüz erken aşamada.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Sözcüsü Eric Mamer şu aşamada söz konusu varlıkların dondurulmuş olduğunu, başkanlığa bu yönde herhangi bir talep gelmediğini söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatı sonrasında AB, aralarında oligarkların da olduğu Rus zenginlerinin varlıklarına yönelik yaptırım kararı açıklamıştı. Birçok ülke süperyatlar, jetler ve gayrimenkuller gibi varlıklara el koydu. Sadece İtalya'da dondurulan varlıkların tutarı 780 milyon euroya ulaştı.

AB'DEN RUSYA'YA DÖRT YAPTIRIM PAKETİ

AB işgalden sonra birbirini takip eden dört yaptırım paketi açıklamıştı.

Dördüncü yaptırım paketi Rus ekonomisinin çeşitli sektörlerini, bazı kişi ve kuruluşları hedef alırken, Rusya'nın "en çok kayrılan ülke" statüsü de askıya alındı.

AB'den yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın seçkinlere, ailelerine ve destekçilerine de baskı yapmaya devam edileceği, Rus devletinin ve seçkinlerinin yaptırımlardan kaçınmak için kripto varlıkları kullanmalarının engelleyeceği aktarılmıştı.

Lüks malların AB ülkelerinden Rusya'ya ihracatının yasaklanacağına dikkat çekilen açıklamada demir-çelik sektöründeki önemli malların Rusya'dan ithalatının engelleneceği, Rusya'nın enerji sektörüne yeni yatırım yapılmasına yasak getirileceği belirtilmişti.

Son yaptırım paketi kapsamında Rusya'ya 300 eurodan daha pahalı havyar, içecek, puro, elektronik cihaz, parfüm, çanta, palto, takım elbise, ayakkabı, gömlek, elmas, altın ve değerli taş gibi ürünlerin gönderilmesinin yasaklanması öngörülmüştü.

Aralarında Rus milyarder Roman Abramoviç'in de yer aldığı 15 kişi ve 9 şirketin AB yaptırım listesine eklenmesi, bu kişilerin mal varlıklarının dondurulması ve seyahat yasağı getirilmesi kararlaştırılmıştı.

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