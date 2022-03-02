Rus ve Ukraynalılar kripto paralara hücum ediyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş para ve emtia piyasaları ile kripto para birimlerinde sert fiyat hareketlerinin görülmesine yol açtı. Rusya’nın Ukrayna’ya gerçekleştirdiği ilk saldırı sonrası piyasalarda jeopolitik gerilim tırmanışa geçerken, bu durumdan en çok kripto paralar gibi riskli varlıklar etkilendi.

Savaşın olası risklerini fiyatlayan kripto paralarda büyük düşüşler görülmüştü. Bitcoin geçtiğimiz hafta perşembe günü 34 bin dolar seviyelerine kadar geri çekilmişti.

BITCOIN 44 BİN DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI

Ancak savaşın olası risklerini fiyatlayan kripto para piyasası gerçekleşen düşüşün ardından hızlı bir şekilde toparlanma kaydetti. Bitcoin, 40 bin dolar kritik direnç seviyesini yukarı yönde kırarken yükselişini ara vermeden devam ettirdi. Bitcoin geçtiğimiz gün 44 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı.

400 MİLYAR DOLARLIK YÜKSELİŞ

Kripto paraların toplam sermaye değeri 24 Şubat tarihinde 1.51 trilyon dolara kadar düşerken, bugün itibarıyla 1.93 trilyon doların üzerine çıktı. Bu gelişmeyle son günlerde kripto para birimlerinin toplamında 400 milyar dolarlık bir büyümeden söz etmek mümkün.

İŞTE KRİPTO PARA PİYASASINDAKİ YÜKSELİŞİN SEBEPLERİ

Özellikle son dönemde kripto para birimleri ile ABD borsaları arasındaki pozitif yönlü korelasyon dikkat çekiyor. ABD borsasında teknoloji hisselerinin işlem gördüğü Nasdaq endeksindeki toparlanma kripto paraların yükselişini destekledi.

Ukrayna ile Rusya arasında süregelen savaşta Ukrayna ile Rusya vatandaşlarının kripto para birimlerine yöneldiği görülüyor. Bitcoin/ruble paritesinde işlemler 9 ayın zirvesine ulaşırken, son dönemde Ukrayna grivnası ile Bitcoin paritesindeki hacmin de yükseldiği görülüyor.

UKRAYNALILAR BITCOIN ALIYOR

Arcane Research tarafından yayınlanan bir raporda Ukraynalıların ünlü kripto para borsası Binance üzerinden yaptığı işlemlerde bir artış olduğu belirtildi. Buna göre 24 saatlik işlem hacmine bakıldığında Tether-grivna ticaret hacminin işgalden hemen önce 6 milyon dolardan yaklaşık 8.5 milyon dolara yükseldiği görülüyor.

İŞLEM HACMİ 3 KATINA ÇIKTI

Önceki altı hafta boyunca hacim nadiren 3 milyon dolar seviyesini aşarken, Bitcoin/grivna paritesinde işlem hacmi 24 saat içerisinde 1 milyon dolardan 3 milyon dolara çıktı.

Ukrayna’da vatandaşların ATM üzerinden para çekme işlemi yapamadıkları biliniyor. Ülkede büyük bir nakit sıkıntısı yaşanırken, kripto para işlem hacmindeki artış ise vatandaşların daha çok dijital varlıklara yöneldiğini gösteriyor.