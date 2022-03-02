IMF ve Dünya Bankası'ndan enflasyon uyarısı

IMF Başkanı Kristalina Georgieva ve Dünya Bankası Başkanı David Malpass yaptıkları ortak açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın enflasyonda daha fazla sıçramaya yol açabileceği uyarısında bulundu.

Ortak açıklamada, "Ukrayna'daki savaş diğer ülkeler için de ciddi bulaşıcı etkiler oluşturuyor. Emtia fiyatları yükseliyor ve enflasyonun daha da yükselme riski var. Eğer çatışmalar devam ederse finansal piyasalarda bozulmalar kötüleşmeye devam eder" ifadelerine yer verdiler.

Açıklamada Rusya'ya yönelik yaptırımların ciddi ekonomik etkisinin olacağı vurgulanırken, Ukrayna'ya daha fazla finansman ve politika desteği sağlanması üzerinde çalışıldığı da belirtildi.