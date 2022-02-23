Rusya yeni tahviller satacak

Açıklanan yaptırımlar sonrasında OFZ (Rusya devlet tahvili) ihaleleri yapıp yapmama konusunda kararı önümüzdeki haftalarda piyasalarda oluşacak şartlara göre alacağını belirten Rusya Maliye Bakanlığı, bundan sonra devlet tahvili ihalelerinden yeniden ihraç yapmayacağını, yeni menkul kıymetler satacağını vurguladı.

Rusya Maliye Bakanlığı açıklamasında OFZ ihalelerinin düşük seviyede faiz riski taşıyan kağıtlarla başlayacağını da belirtti.

Rusya Merkez Bankası ile birlikte çalıştıklarını da ifade eden Rusya Maliye Bakanlığı, finansal istikrarın güçlendirilmesine ihtiyaç olması halinde ek tedbirler alabileceklerini de vurguladı.