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Rusya yüzde 5 civarında enflasyon öngörüyor

Rusya Merkez Bankası üçüncü çeyrekte yüzde 5 civarında enflasyon öngörüyor.

01.08.2023 - 09:25 |
Rusya yüzde 5 civarında enflasyon öngörüyor

Rusya Merkez Bankası (CBR) yıllık enflasyonun bu yılın üçüncü çeyreğinde yaklaşık yüzde 5, dördüncü çeyreğinde ise yüzde 5,8 olacağını öngördü. 

CBR gelecek yıla kadar yüzde 4'lük enflasyonu hedefliyor. 

CBR Başkanı Elvira Nabiullina bu ayın başlarında yaptığı açıklamada bankanın 2024 yılında enflasyon hedefine ulaşabilmesi için daha yüksek oranlara ihtiyaç olduğunu söyledi. 

CBR temmuz ayında yaptığı toplantıda faizi beklentilerin üzerinde 100 baz puan artırdı. 

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