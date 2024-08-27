Rusya'da Goldman'ın aracılık lisansı iptal edildi
Rusya Merkez Bankası, Goldman Sachs’in aracılık lisansını iptal etti.
27.08.2024 - 14:01 | | AA
Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, Goldman Sachs’in başvurusu üzerine bankanın aracılığa yönelik faaliyet lisansının iptal edildiği bildirildi.
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Ülkede 13 Ağustos’ta American Express’in lisansı, bankanın gönüllü tasfiye süreci nedeniyle iptal edilmişti.
Batılı çok sayıda banka ve finans kurumu Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya’daki faaliyetlerini sonlandırmıştı.