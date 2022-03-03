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Rusya'nın kredi notu düşürüldü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch Ratings ve Moody's, Rusya'nın kredi notunu düşürdüklerini açıkladı.

03.03.2022 - 07:30 |
Rusya'nın kredi notu düşürüldü

Fitch, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası uygulanan yaptırımların Rusya'nın dış borçlarını ödeme kabiliyetiyle ilgili şüpheler yarattığı ve ekonomisini zayıflatabileceğini belirterek ülkenin kredi notunu düşürdü ve çöp seviyesine çekti.

Fitch Rusya'nın notunu 'BBB' seviyesinden 'B' seviyesine çekti ve ülkenin not görünümünü negatif olarak belirledi.

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Fitch not değerlendirmesinde Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatına karşı olarak açıklanan uluslararası yaptırımların makro finansal istikrara yönelik riskleri artırdığını vurguladı. Kuruluş bu durumun Rusya'nın kredi koşulları için büyük bir şok olduğunu, böylelikle kamu borcunun çevrilmesi sürecinin bastırılmasına neden olabileceğini belirtti.

İNCELEME DEVAM EDİYOR

Fitch, ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya Merkez Bankası ile herhangi bir işlemi yasaklamasına yönelik yaptırımın Rusya'nın kredi koşulları açısından önceki yaptırımlardan çok daha büyük etkisi olabileceğine dikkat çekerken, Rusya'nın uluslararası rezervlerinin de Döviz müdahalesi için kullanılabilir olmaktan çıkabileceğine işaret etti.

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MOODY'S DE İNDİRDİ

Moody's de Rusya'nın kredi notunu 'Baa3' seviyesinden B3 seviyesine indirdi. Yapılan açıklamada Rusya'nın kredi notunun düşürüldüğü ve ülkenin kredi notunun daha fazla düşüş için incelemede kalmaya devam ettiği bildirildi.

Ülkenin kredi notu indiriminin Batılı ülkelerin Rusya'ya uyguladığı "ağır" yaptırımlardan kaynaklandığına işaret edilen açıklamada, şiddetli ve eş güdümlü yaptırımlar ile Rusya'nın yükümlülüklerini yerine getirme istekliliğiyle ilgili önemli endişeler göz önüne alındığında ülke borcunun geri ödenmesinde aksama riskinin arttığı ifade edildi.

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