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Rusya'nın petrol üretimi azalabilir

Rus petrol ürünlerine ithalat yasağı Rusya'nın petrol üretimini azaltabilir.

03.02.2023 - 09:23 |
Rusya'nın petrol üretimi azalabilir

Avrupa Birliği'nin Rus petrol ürünleri ithalatına yasağının 5 Şubat'ta başlayacak olmasının küresel petrol ve petrol ürünleri pazarına etkisini öngörme çabaları devam ediyor.

DCB Bank yaptığı değerlendirmede, "İthalat yasağı Rusya'nın elinde daha fazla ham petrol kalmasına yol açacak. Bu fazlayı ihraç edecek yeterli yer bulunamayabilir. Bunun sonucu olarak Rusya'nın üretimi yüzde 5-10 kısması gerekebilir" dedi.

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