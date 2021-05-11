Rusya'nın uluslararası rezervleri arttı

Rusya Merkez Bankası verilerine göre, 1 Nisan 2021 itibarıyla 573 milyar dolar düzeyinde olan uluslararası rezervler, 1 Mayıs 2021 itibarıyla 590 milyar dolara yükseldi.

Uluslararası rezervler, Merkez Bankası ve Rus hükümeti tarafından yönetilen döviz, para, IMF rezerv pozisyonu, altın ve diğer rezerv varlıklardan oluşuyor.

Rusya Maliye Bakanlığınca 13 Ocak'ta yapılan açıklamada, ülkenin bir diğer rezerv fonu olan Ulusal Refah Fonu büyüklüğünün, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 46 artarak 183,3 milyar dolara yükseldiği bildirilmişti.