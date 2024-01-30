Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaRusya'nın yuan kullanımı arttı
HaberlerUzmanparaRusya'nın yuan kullanımı arttı

Rusya'nın yuan kullanımı arttı

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina ihracat ödemelerinde yuan kullanımının toplam ödemelerin yüzde 34,5'ine ulaştığını bildirdi.

30.01.2024 - 09:41 | | Foreks Haber
Rusya'nın yuan kullanımı arttı

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, RIA'ya verdiği demeçte Rus ihracat ödemelerinde Çin yuanının kullanımının son iki yılda 86 kat artarak toplam ödemelerin %34,5'ine ulaştığını söyledi. 

Haberin Devamı

Rusya'nın ithalat ödemelerinde Çin para biriminin kullanımı da aynı dönemde sekiz kat artarak %36,4'e yükseldi. 
 
Nabiullina, "Dış ekonomik faaliyetlerimiz çok aktif bir şekilde başta yuan olmak üzere diğer (dolar dışındaki) para birimlerinin kullanımına geçiyor" dedi. 
 
Nabiullina, BRICS ülkelerinin Rusya'nın ticaret dengesindeki payının son iki yılda iki katına çıkarak toplamın yaklaşık %40'ına ulaştığını söyledi. 

TCMB'den zorunlu karşılık hamlesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRTCMB'den zorunlu karşılık hamlesiHaberi Görüntüle
Japonya’yı vuran depremde ölü sayısı 238’e yükseldi

Japonya’yı vuran depremde ölü sayısı 238’e yükseldi

Luka Modric'ten antrenmanda Arda Güler tepkisi! Hayran bıraktı

Luka Modric'ten antrenmanda Arda Güler tepkisi! Hayran bıraktı