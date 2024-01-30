Rusya'nın yuan kullanımı arttı

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, RIA'ya verdiği demeçte Rus ihracat ödemelerinde Çin yuanının kullanımının son iki yılda 86 kat artarak toplam ödemelerin %34,5'ine ulaştığını söyledi.

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Rusya'nın ithalat ödemelerinde Çin para biriminin kullanımı da aynı dönemde sekiz kat artarak %36,4'e yükseldi.



Nabiullina, "Dış ekonomik faaliyetlerimiz çok aktif bir şekilde başta yuan olmak üzere diğer (dolar dışındaki) para birimlerinin kullanımına geçiyor" dedi.



Nabiullina, BRICS ülkelerinin Rusya'nın ticaret dengesindeki payının son iki yılda iki katına çıkarak toplamın yaklaşık %40'ına ulaştığını söyledi.