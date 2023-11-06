Ryanair rekor kar bekliyor
Yolcu sayısına göre Avrupa'nın en büyük havayolu şirketi Ryanair yıllık karının rekor kıracağını öngördü ve yatırımcılara ilk kez düzenli bir temettü ödeme sözü verdi.
06.11.2023 - 09:53 | | Foreks Haber
Ryanair mart sonuna kadar olan yıl için 1,85-2,05 milyar euro arasında vergi sonrası kar beklediğini ve 2018'deki 1,45 milyar euroluk bir önceki rekorunu kolayca geçeceğini söyledi.
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Şirket mali yılının ilk yarısı olan nisan-eylül döneminde 2,18 milyar euro kazanarak geçen yılki rekorunun %59 üzerine çıktı.
Havayolu şirketinden yapılan açıklamada bu dönemde trafiğin %11 artışla 105 milyon yolcuya ulaştığı ve ücretlerin geçen yıla göre %24 daha yüksek olduğu belirtildi.
Ryanair şubat ayında 200 milyon euro ve eylül ayında 200 milyon euro olmak üzere 400 milyon euroluk temettü açıkladı.