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Ryanair rekor kar bekliyor

Yolcu sayısına göre Avrupa'nın en büyük havayolu şirketi Ryanair yıllık karının rekor kıracağını öngördü ve yatırımcılara ilk kez düzenli bir temettü ödeme sözü verdi.

06.11.2023 - 09:53 | | Foreks Haber
Ryanair rekor kar bekliyor

Ryanair mart sonuna kadar olan yıl için 1,85-2,05 milyar euro arasında vergi sonrası kar beklediğini ve 2018'deki 1,45 milyar euroluk bir önceki rekorunu kolayca geçeceğini söyledi.

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Şirket mali yılının ilk yarısı olan nisan-eylül döneminde 2,18 milyar euro kazanarak geçen yılki rekorunun %59 üzerine çıktı.

Havayolu şirketinden yapılan açıklamada bu dönemde trafiğin %11 artışla 105 milyon yolcuya ulaştığı ve ücretlerin geçen yıla göre %24 daha yüksek olduğu belirtildi.

Ryanair şubat ayında 200 milyon euro ve eylül ayında 200 milyon euro olmak üzere 400 milyon euroluk temettü açıkladı.

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