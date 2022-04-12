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UzmanparaS&P 500'deki bankaların karında düşüş beklentisi
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S&P 500'deki bankaların karında düşüş beklentisi

Wall Street'in önde gelen bankaları bu yılın ilk çeyrek mali sonuçlarını açıklamaya yarın JP Morgan Chase ile başlayacak.

12.04.2022 - 13:03 |
S&P 500'deki bankaların karında düşüş beklentisi

FactSet tarafından derlenen beklentilere göre S&P 500'de yer alan bankaların toplam karının bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 azalarak 28 milyar dolar olması bekleniyor. 

Dealogic tarafından derlenen verilere göre de Wall Street bankalarının yatırım bankacılığı gelirlerinin ilk çeyrekte 2021 yılının ilk çeyreğine göre yüzde 31 azalarak 22 milyar dolara gerileyeceği tahmin ediliyor. 

Perşembe günü Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley ve Wells Fargo'nun ilk çeyrek mali sonuçlarının açıklanacağına işaret eden FactSet, Goldman Sachs'ın işlem gelirlerinin yüzde 23 azalarak 5,87 milyar dolar, Morgan Stanley'in işlem gelirlerinin ise geçen yıla göre hafif bir artışla 4,46 milyar dolar olacağını öngördü.

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