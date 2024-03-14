S&P, Arjantin'in kredi notunu düşürdü

S&P, Arjantin'in yabancı para cinsinden uzun vadeli notunun görünümünün olumsuz olmaya devam ettiğini vurguladı.

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S&P, "Olumsuz siyasi gelişmelerin ekonomi politikasını sekteye uğratması ve ülkenin zaten sınırlı olan finansman erişimini daha da zayıflatması halinde önümüzdeki 12 ay içinde yabancı para cinsinden notları düşürebiliriz. Özellikle IMF'in Genişletilmiş Fon Kolaylığı kapsamında çok taraflı finansmana erişimin kaybedilmesi, ülkenin mütevazı ticari döviz borç servisini karşılama kabiliyetini ciddi şekilde sınırlayacaktır" dedi.