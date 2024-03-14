Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara S&P, Arjantin'in kredi notunu düşürdü
Haberler Uzmanpara S&P, Arjantin'in kredi notunu düşürdü

S&P, Arjantin'in kredi notunu düşürdü

S&P Global Ratings, Arjantin'in yerel para cinsinden kredi notunu CCC-/C seviyesinden Seçici Temerrüt-SD seviyesine indirdi. Yabancı para cinsinden kredi notunu ise CCC-/C olarak teylit etti.

14.03.2024 - 09:30 | | Foreks Haber
S&P, Arjantin'in kredi notunu düşürdü

S&P, Arjantin'in yabancı para cinsinden uzun vadeli notunun görünümünün olumsuz olmaya devam ettiğini vurguladı.

Haberin Devamı

S&P, "Olumsuz siyasi gelişmelerin ekonomi politikasını sekteye uğratması ve ülkenin zaten sınırlı olan finansman erişimini daha da zayıflatması halinde önümüzdeki 12 ay içinde yabancı para cinsinden notları düşürebiliriz. Özellikle IMF'in Genişletilmiş Fon Kolaylığı kapsamında çok taraflı finansmana erişimin kaybedilmesi, ülkenin mütevazı ticari döviz borç servisini karşılama kabiliyetini ciddi şekilde sınırlayacaktır" dedi.

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Yer: İstanbul! Dairenin alafranga tuvaleti açıkta kaldı

Yer: İstanbul! Dairenin alafranga tuvaleti açıkta kaldı