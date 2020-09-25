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25.09.2020 - 17:03 | | AA

S&P, Hindistan'ın kredi notunu teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), Hindistan’ın uzun vadeli kredi notunu "BBB-" ve not görünümünü "durağan" olarak teyit etti.

S&P, Hindistan'ın kredi notunu teyit etti
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Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Hindistan'ın kredi notu ve görünümünün teyit edildiği bildirildi.

Açıklamada, Hindistan’ın uzun vadeli "BBB-" ve kısa vadeli "A-3" olan talep edilmemiş (unsolicited) yerel ve döviz cinsinden kredi notlarının teyit edildiği kaydedildi.

Ülkenin uzun vadeli kredi notu görünümünün ise "durağan" seviyede bırakıldığının aktarıldığı açıklamada, Hindistan ekonomisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ardından toparlanmasının beklendiğine işaret edildi.

Açıklamada, 31 Mart'ta bitecek 2021 mali yılında Hindistan ekonomisinin Kovid-19 salgını nedeniyle "rekor" bir daralma yaşayacağına dikkat çekilerek, ülke ekonomisine yönelik küçülme tahmininin yüzde 5'ten yüzde 9'a yükseltildiği belirtildi.

Hindistan'ın zayıf mali durumunun bu yıl daha da kötüleşeceğine işaret edilen açıklamada, hükümetin ekonomiyi destekleme kabiliyetini kısıtlayacağına vurgu yapıldı. Yatırım yapılabilir düzeyde olan "BBB-" kredi notu, ortanın alt seviyesinde bulunuyor.

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