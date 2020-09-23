Sakarya'dan yaklaşık 2,5 milyar dolarlık ihracat

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgilere göre, bu yılın ocak-ağustos döneminde 2 milyar 454 milyon 699 bin dolarlık dış satım yapan Sakarya, ihracat sıralamasında İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından 7'nci sırada bulunuyor.

Sakarya'nın dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle nisan ve mayısta azalan ihracatı, normalleşme dönemine girilmesinin ardından yükselişini sürdürüyor.

Otomotiv şehri kent, ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor.

İhracatta otomotiv zirvede

Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi üretim tesislerine ev sahipliği yapan kentin yılın 8 ayındaki ihracatında yüzde 88,9 payla otomotiv sektörü ilk sırada yer aldı. Söz konusu dönemde kentten 2 milyar 184 milyon 229 bin dolarlık otomotiv ihracatı yapıldı.

Salgına yönelik tedbirler kapsamında kentteki otomotiv fabrikalarının Kovid-19 sürecinin ilk döneminde üretime bir süre ara verdiği kentte normalleşme dönemine girilmesiyle sektör yeniden atağa geçti. Sektörün 8 aylık ihracatı, Kovid-19 salgını nedeniyle üretime ara verilen dönemin etkisiyle 2019'un aynı dönemine göre yüzde 28,57 geriledi.

Ocak-ağustos ihracatında ikinci sırayı 45 milyon 81 bin dolarla demir ve demir dışı metaller sektörü aldı. Bunu, 38 milyon 647 bin dolarla iklimlendirme sanayi, 33 milyon 738 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 28 milyon 661 bin dolarla çimento cam seramik ve toprak ürünleri sektörleri izledi.

Bu sektörler arasında geçen yılın aynı dönemine göre en fazla ihracat artışı, yüzde 39,35 ile çimento cam seramik ve toprak ürünlerinde yaşandı.

En fazla ihracat Birleşik Krallık'a yapıldı

Sakarya'dan yılın 8 ayında en fazla ihracat yapılan ülke, 314 milyon 564 bin dolarla Birleşik Krallık oldu.

Bu ülkeyi 267 milyon 891 bin dolarla Fransa, 219 milyon 680 bin dolarla Almanya, 191 milyon 743 bin dolarla İspanya, 145 milyon 670 bin dolarla İtalya ve 143 milyon 369 bin dolarla ABD takip etti.