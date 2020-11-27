CANLI BORSA
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri Salgının finans kuruluşları üzerinde etkileri olacak
27.11.2020 - 16:19 | | AA

Salgının finans kuruluşları üzerinde etkileri olacak

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının finansal kurumlar üzerinde uzun vadeli olumsuz etkileri olacağını bildirdi.

Salgının finans kuruluşları üzerinde etkileri olacak
ABONE OL

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, finansal kurumların salgının uzun vadeli ekonomik darbelerine maruz kalacağı, bunun da büyük olasılıkla çoğu bankanın ve ABD’deki sağlık sigortası şirketlerinin kredi profilleri üzerinde negatif etkilerinin olacağı belirtildi.

Salgının ardından uzun süre bankaların zorlu bir faaliyet ortamına sahip olacağı belirtilen açıklamada, artması beklenen işsizliğin ve ekonomik zayıflığın özellikle orta ve küçük ölçekli işletmelerin yoğun olarak kredi aldığı finansal kuruluşların varlık kaliteleri üzerindeki baskıyı artırabileceği kaydedildi.

Fitch Ratings’in açıklamasında ayrıca zayıf talebin ve azalan sermaye piyasası aktivitesinin finans kuruluşlarının gelirlerini baskılayabileceği, mevcut olumsuz koşulların finans sektöründe küresel ölçekte konsolidasyonu artırabileceği kaydedildi.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kimi maskesini düzeltti, kimi yüzünü gizledi

Kimi maskesini düzeltti, kimi yüzünü gizledi

Çalışan milyonları ilgilendiriyor! Yıllık izinler...

Çalışan milyonları ilgilendiriyor! Yıllık izinler...

Oxford aşısıyla ilgili büyük şüphe! 'Korona aşısında sorunlar var'

Oxford aşısıyla ilgili büyük şüphe! 'Korona aşısında sorunlar var'

Sokağa çıkma yasağı genelgesi | Hafta sonu yasağı saatleri ne zaman? 81 il, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kuralları...

Sokağa çıkma yasağı genelgesi | Hafta sonu yasağı saatleri ne zaman? 81 il, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kuralları...

Sıradaki Haber